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26.01.2021 - 16:33 |

Son dakika! Beşiktaş'ta bıçakla dehşet saçan kağıt toplayıcısı tutuklandı

Beşiktaş’ta 2’si kadın 3 kişiyi bıçakla yaralayan kağıt toplayıcısı savcılığa verdiği ifadenin ardından, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanması talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen saldırganın tutuklandığı bildirildi.

Son dakika! Beşiktaş'ta bıçakla dehşet saçan kağıt toplayıcısı tutuklandı

Damla GÜLER / milliyet.com.tr

Kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y., Beşiktaş, Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi üzerinde yolda yürüyen Rus uyruklu turistler Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırarak yaraladıktan sonra kaçmıştı. Kaçan saldırganın kimliğini belirleyen polis, şüpheli Hasan Hüseyin Y'yi Cihangir'deki bir camide yakalayarak gözaltına almıştı.

Polis tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin savcılıkça sorgusu yapıldıktan sonra "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talep edildi. Şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin ifadesinde, "Neden yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli Hasan Hüseyin Y. nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen saldırganın tutuklandığı bildirildi.

Ömer Çelik: "Müsaade etmeyeceğiz"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Siyasette 'militan' tartışmalarına değinen Ömer Çelik, "Devlet hayatına ve çarkına çomak sokulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
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