24.07.2020 - 12:00 | | İHA
Son dakika... Beyköy karantinaya alındı!
Gelen bir son dakika haberine göre, Kars’ta yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim'e bağlı Beyköy karantinaya alındı.
Selim İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince İlçeye bağlı Beyköy yeni tip korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Öte yandan Beyköy girişinde jandarma ekipleri görev alırken, köye giriş çıkışlara ise izin verilmiyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklamasıVali Yerlikaya, 'Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak' dedi.