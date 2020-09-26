26.09.2020 - 18:32 | | AA
Son dakika! Beykoz'da korkutan yangın
Beykoz'da Anadolu Hisarı Bent Yolu Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Hisarı Bent Yolu Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kavacık, Çengelköy ve Çavuşbaşı'ndan sevk edilen itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle yangına müdahale etti.
Bölgeye gönderilen yangın söndürme helikopteri de havadan desteğini sürdürdü.
Öte yandan itfaiye araçlarının erişemediği bölgelerde yol açılması için alana iş makineleri de getirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle bölgedeki evlere sıçraması önlenen yangın, söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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