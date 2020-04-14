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14.04.2020 - 13:54 | | DHA

Son dakika... Beylikdüzü'nde hareketli dakikalar! Silahla tehditler savurdu

Son dakika gelen bilgilere göre; Beylikdüzü'nde iş yerini yakan bir kişi elinde silahla tehditler savurdu. İtfaiyenin yangına müdahale etmesine izin vermeyen kişiyi polis ikna etti

Son dakika... Beylikdüzü'nde hareketli dakikalar! Silahla tehditler savurdu

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi'nde bulunan üstü kapalı buz pistine elinde silahla gelen kişi yangın çıkardı. İhbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmeye hazırlanan itfaiye ekiplerini gören çalışan, pompalı tüfekle tehditler savurarak, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini engelledi.

Alevlere müdahale edemeyen itfaiye ekipleri durumu polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan pompalı tüfekle havaya ateş açarak itfaiye ekiplerini uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı kısa sürede ikna etti. Elindeki pompalı tüfeği yeşillik alana atan saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan gözaltına alındıktan sonra, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika... Beylikdüzünde hareketli dakikalar Silahla tehditler savurdu

 

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