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04.08.2020 - 16:54 | | DHA

Son dakika...Beyoğlu'nda herkesin kabusu olan 7 değnekçi gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Korsan otoparkçılık, değnekçilik" yaptıkları belirlenen kişilere yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Son dakika...Beyoğlu'nda herkesin kabusu olan 7 değnekçi gözaltına alındı!

Yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, 'Korsan Otoparkçılık, Değnekçilik' konusu ile ilgili dün Beyoğlu'nda çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Çalışmalarda Beyoğlu'ndaki çeşitli adreslerde değnekçilik yaptığı tespit edilen Ömer B., İbrahim D., Murat Ü., Fahrettin Ç., Muzaffer K., Erdi Ö. ve Murat B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında karakolda adli işlem yapıldı.

Sıkıştırılınca yoldan çıktı! Askıda kaldı!Samsun'da bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak yolun kenarındaki duvarda askıda kalan otomobilde bulunan yaralı sürücüyü kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri ile polis seferler oldu.
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