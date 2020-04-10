MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bilim Kurulu toplandı! Gözler Sağlık Bakanı Koca'ya çevrildi...
ABONE OL
10.04.2020 - 18:05 | | DHA

Son dakika... Bilim Kurulu toplandı! Gözler Sağlık Bakanı Koca'ya çevrildi...

Gelen bir son dakika haberine göre; corona virüs Bilim Kurulu toplandı. Toplantı bittiğinde her zaman olduğu gibi yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçecek. Peki, bugünkü toplantının öne çıkan başlıkları ne? Yeni tedbirler kapıda mı? CNN TÜRK Muhabiri Sena Alkan aktardı.

Son dakika... Bilim Kurulu toplandı! Gözler Sağlık Bakanı Koca'ya çevrildi...

Corona Virüs Bilim Kurulu saat 16.00’da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00'da açıklama yapacak. CNN TÜRK Muhabiri Sena Alkan, Bilim Kurulu toplantısına ilişkin detayları aktardı:

Bilim Kurulu toplantısı başladı. Toplantıda corona virüsle mücadelede yaşanan gelişmeler değerlendiriliyor. Sağlık Bakanı Koca, kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak.

ÇİN'LE İKİNCİ TOPLANTI

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli yetkililer ve uzmanlar ile ikinci kez video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Corona virüs Bilim Kurulu üyeleri de katıldı. Çin tarafında ise hastalığın çıkış noktası olan Vuhan şehrinde görev yapan sağlık yetkilileri, hastane yöneticileri ve ilgili uzman hekimler yer aldı. Toplantıda, iki ülke arasında yeni tip corona virüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Hastalığın tedavisi, ilaç ve aşı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milliyet'te Haftanın Özeti (10 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyadaki bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır,maskeler ne zaman teslim edilecek? e-Devlet ve ePTTAVM başvuru ekranı!

Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır,maskeler ne zaman teslim edilecek? e-Devlet ve ePTTAVM başvuru ekranı!

Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

Corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsten kaç kişi öldü?

Corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsten kaç kişi öldü?

Sıradaki Haber