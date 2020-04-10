Son dakika... Bilim Kurulu toplandı! Gözler Sağlık Bakanı Koca'ya çevrildi...

Corona Virüs Bilim Kurulu saat 16.00’da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00'da açıklama yapacak. CNN TÜRK Muhabiri Sena Alkan, Bilim Kurulu toplantısına ilişkin detayları aktardı:

Bilim Kurulu toplantısı başladı. Toplantıda corona virüsle mücadelede yaşanan gelişmeler değerlendiriliyor. Sağlık Bakanı Koca, kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak.

ÇİN'LE İKİNCİ TOPLANTI

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli yetkililer ve uzmanlar ile ikinci kez video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Corona virüs Bilim Kurulu üyeleri de katıldı. Çin tarafında ise hastalığın çıkış noktası olan Vuhan şehrinde görev yapan sağlık yetkilileri, hastane yöneticileri ve ilgili uzman hekimler yer aldı. Toplantıda, iki ülke arasında yeni tip corona virüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Hastalığın tedavisi, ilaç ve aşı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.