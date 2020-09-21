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21.09.2020 - 11:57 |

Son dakika... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın corona virüse yakalandığı açıklandı. Son dakika açıklaması Türkiye Acil Tıp Derneği'nden yapıldı.

Son dakika... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı

Türkiye Acil Tıp Derneği, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demircan’ın corona virüse yakalandığını duyurdu.

Türkiye Acil Tıp Derneği’nin paylaşımı şöyle:

"Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın COVID-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz."

Son dakika... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı

Son dakika... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı

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