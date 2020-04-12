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12.04.2020 - 10:29 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika bilgilere göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.38'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'de deprem! Bazı evlerde çatlarlar meydana geldi
Bingöl'de deprem! Bazı evlerde çatlarlar meydana geldi
Bingöl'de deprem! Bazı evlerde çatlarlar meydana geldi
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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirildi. Saat 09.38'de meydana gelen depremin derinliğinin 7.01 km olarak açıklandı.

Son dakika... Bingölde 4.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4.4 olarak açıkladı.

Son dakika... Bingölde 4.3 büyüklüğünde deprem

BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Depremin ardından Karlıova ilçesindeki bazı evlerde, çatlaklar oluştu. Kısa süreli paniğe yol açan depremde can kaybı olmazken, evlerinde çatlaklar oluşanlar ise sokağa çıktı. AFAD ekiplerinin çatlak oluşan evlerde inceleme yapacağı belirtildi.

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