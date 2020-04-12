12.04.2020 - 10:29 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Gelen son dakika bilgilere göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.38'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirildi. Saat 09.38'de meydana gelen depremin derinliğinin 7.01 km olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4.4 olarak açıkladı.
BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU
Depremin ardından Karlıova ilçesindeki bazı evlerde, çatlaklar oluştu. Kısa süreli paniğe yol açan depremde can kaybı olmazken, evlerinde çatlaklar oluşanlar ise sokağa çıktı. AFAD ekiplerinin çatlak oluşan evlerde inceleme yapacağı belirtildi.
Sokakların boş kaldığı ilçe yine yaban keçilerine kaldıCorona virüs tedbirleri kapsamında 31 kentte sokağa çıkma yasağı ilen edilirken, yasak kapsamında olmayan Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar gönüllü olarak yasağı uygulayarak sokağa çıkmadı. İnsanların boş bıraktığı sokaklar yaban keçilerine kaldı.