Son dakika! Bingöl'de korkutan deprem

AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre; merkez üssü Bingöl Merkez olan saat 11.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.62 kilometre olarak ölçüldü.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin geçtiği verilerine göre; Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.