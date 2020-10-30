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30.10.2020 - 11:55 |

Son dakika! Bingöl'de korkutan deprem

Gelen bir son dakika göre; Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Son dakika! Bingöl'de korkutan deprem

AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre; merkez üssü Bingöl Merkez olan saat 11.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.62 kilometre olarak ölçüldü. 

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin geçtiği verilerine göre; Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Son dakika Bingölde korkutan deprem

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