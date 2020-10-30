30.10.2020 - 11:55 |
Son dakika! Bingöl'de korkutan deprem
Gelen bir son dakika göre; Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre; merkez üssü Bingöl Merkez olan saat 11.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.62 kilometre olarak ölçüldü.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin geçtiği verilerine göre; Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
Amerikalı kadın mahalleyi isyan ettirdi! 'Buraya özellikle geliyor'İstanbul Beyoğlu’nda Amerikalı bir kadının beslediği ‘Dogo Argentino’ cinsi köpek sokakta yaşayan bir kediyi öldürdü. Daha önce de kadının köpekleriyle sokak kedilerini öldürttüğünü iddia eden mahalle sakinleri, “Buraya özellikle geliyor. 3 gece önce saat 02.00’de kendisini uyardık. Uyarıları dikkate almadı. Bugün de geldi. Vahşice bir kediyi öldürdü. Hepimiz de şahidiz” dedi.