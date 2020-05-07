07.05.2020 - 09:39 | | AA
Son dakika! Bir darbe daha... Sayı 7'ye yükseldi
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava operasyonunda da 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adıyaman kırsalında jandarma özel harekat birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.
IRAK'IN KUZEYİNE OPERASYON
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi.
İstanbul’da şaşırtan görüntü! E-5’in yanı başında piknik yaptılarİstanbul Maltepe’de E-5 Karayolu’nun yanı başındaki çimenlik alana masa ve sandalyelerini getirerek piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Corona virüse rağmen E-5'in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi.