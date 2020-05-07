Son dakika! Bir darbe daha... Sayı 7'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adıyaman kırsalında jandarma özel harekat birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.

IRAK'IN KUZEYİNE OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi.