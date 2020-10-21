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21.10.2020 - 14:32 | | DHA-AA

Son dakika! Bir FETÖ operasyonu daha! Gözaltılar var

Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika! Bir FETÖ operasyonu daha! Gözaltılar var

Aksaray merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Aksaray merkezli Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi. Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 zanlı yakalandı.

Eski sevgiliye korkunç tuzak! Günlük ev kiraladım, sonra...Esenyurt'taki rezidansın 10'uncu katından sevgilisi Kurban Makyarov'u pencereden itilerek öldürüldüğü iddia edilen Dilmira Alimuradova (22) polisteki ifadesi ortaya çıktı. Alimuradova ifadesinde, “Eski sevgilimdi. Sağda solda ilişkimizi anlatıyormuş. Bu da kulağıma geldi. Günlük ev kiraladım ve çağırdım. Sonra da ittim” dediği öğrenildi. Öte yandan Kurban Makyarov’un öldürüleceğini arkadaşına attığı mesajla duyurduğu öğrenildi.
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