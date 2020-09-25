Son dakika... Biruni Üniversitesi'nin Başhekimi’ne FETÖ gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyeti'nce yürütülen çalışmalarda; örgütün doktor/akademisyen yapılanmasında mahrem imam olarak faaliyet yürüten ve daha önce gözaltına alınan örgüt mensuplarının Bylock yazışmaları incelendi.

Yapılan onbinlerce mesajı incelemesi sonrasında örgütle irtibatlı/iltisaklı 58’i aktif görevde 71 doktor/akademisyen tespit edildi. Bylock yazışmalarının içeriklerinden tespit edilen 71 kripto FETÖ/PDY mensubunun, örgüte maddi yardımda bulunduğu ve mahrem imamlarla hem ByLock üzerinden hem de değişik tarihlerde yüz yüze irtibat kurup görüşme sağladığı belirlendi.

Tespitlerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri dün sabah 05.00'te 26 ilde eş zamanlı başlattığı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 71 isimden 56'sını adreslerine düzenlediği baskınlarla gözaltına aldı. Gözaltındaki 56 isim İstanbul Emniyeti'ne götürülürken, adreslerinde bulunamayan 15 şüpheli ismin yakalanması için polisin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 56 isim arasında Biruni Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Mahir Cengiz ile Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlarından Dr. Eyüp Varol ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali Buldu bulunduğu iddia edildi.