Son dakika: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Depo kapağıyla araba çalan şüpheli yakalandıİstanbul'da park halindeki otomobillerin benzin deposu kapağını çalarak yaptığı kontak anahtarı ile 4 adet otomobil çalan şüpheli Ali A.(58) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin otomobil çalma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.