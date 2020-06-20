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20.06.2020 - 12:17 |

Son dakika: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Bitlis Tatvan kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Son dakika: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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