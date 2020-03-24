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24.03.2020 - 09:35 |

Son dakika... Bitlis'te 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika... Bitlis'te 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyorKarabük’ün Eflani ilçesi Ortaklar Göleti yakınındaki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkiyle ilginç bir bağ kurdu. Tekin, ıslık çalmasıyla mesire alanına gelen tilkiye yiyecek verip, besliyor.
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