24.03.2020 - 09:35 |
Son dakika... Bitlis'te 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.