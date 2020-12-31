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31.12.2020 - 12:42 | | İHA

Son dakika! Boşanma aşamasındaki kadın 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Kayseri'nin Talas ilçesinde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 37 yaşındaki kadın, misafir olarak gittiği evde 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi.

Son dakika! Boşanma aşamasındaki kadın 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Filiz T., misafir olarak gittiği evde 8. katın balkonundan kendini boşluğa bıraktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Filiz T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Filiz T.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasağı delip eğlence mekanında yakalandılarKonya sokağa çıkma kısıtlamasına karşın açık olan eğlence merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 kişiye, 4 bin 50'şer liradan toplam 186 bin 300 lira ceza uygulandı. Eğlence merkezi mühürlenirken, sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı.
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