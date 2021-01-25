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25.01.2021 - 15:08 | | DHA, İHA

Son dakika... Bu görüntü İstanbul'dan! Kırmızı yosunlar sahile vurdu

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Anadolu Yakası'ndaki lodos etkili oldu. Caddebostan Sahili'ne vuran dev dalgalar nedneiyle sahile kırmızı yosunlar vurdu.

Son dakika... Bu görüntü İstanbul'dan! Caddeye yayıldı
Son dakika... Bu görüntü İstanbul'dan! Caddeye yayıldı
Son dakika... Bu görüntü İstanbul'dan! Caddeye yayıldı
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İstanbul Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinden itibaren başlayan yağış etkili oldu. Kadıköy Caddebostan Sahili lodos nedeniyle kırmızı yosunlarla kaplandı. Her yıl olduğu gibi yelken kulübü de kırmızı yosunlardan etkilendi. Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle yosunlar kıyı şeridine de ulaştı. Kimi vatandaşlar ise yağışlı havaya rağmen sahilde koşu yaptı.

Son dakika... Bu görüntü İstanbuldan Kırmızı yosunlar sahile vurdu

ÇANAKKALE'DE DEV DALGALAR EVLERE ULAŞTI

Çanakkale’de dün gece geç saatlerden itibaren Çanakkale Boğazı’nda etkili olmaya başlayan lodos fırtınası nedeniyle bölgede dev dalgalar oluştu. Küçükkuyu Beldesinde ise öğle saatlerinde hızını artıran lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil bandını aşarak evlere kadar ulaştı. Zaman zaman boyu 3 metreyi geçen dalgalar nedeniyle sahil bölgesinde hayat olumsuz etkilendi. Lodosun bölgede zaman zaman 75 kilometreye ulaştığı öğrenildi.

Bu görüntü İstanbul'dan! Caddeye yayıldıİstanbul Anadolu Yakası'ndaki lodos etkili oldu. Caddebostan Sahili'ne vuran dev dalgalar nedneiyle sahile kırmızı yosunlar vurdu.
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