Son dakika... Bu nasıl yolculuk! 'Çok istiyorsan kendin uyar'

Kurban Bayramında memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otogarlarda yoğunluk oluştururken otobüslerin içerisinde ise korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı. İstanbul’dan Balıkesir’e gitmek için bindiğimiz yolcu otobüsünde yolcuların ne ateşi ölçüldü ne de maskesizler uyarıldı. Maske takmayanların uyarılması için ikazda bulunduğumuzda ise şoförün cevabı, “Biz kimseye zorla maske taktıramayız. Çok istiyorsan kendin uyar. Madem şikayetçisin otobüse binme o zaman” oldu.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre şehirlerarası yolculuklarda daha sık mola verilerek araçların 15 dakika havalandırılması istenilirken 7 saat süren yolcuğumuzda sadece 1 kez mola verildi. Otobüsün yarısından fazlası maske takmazken, maske takmayanlar arasında firma görevlileri de vardı. Öksüren ve aksıranlarla birlikte saatlerce yolculuk yapmak zorunda kalmamız, koronavirüs önlemlerinin ne derece hayata geçtiği konusunda soru işaretleri yarattı.

Allah’a emanet

Koronavirüs önlemleri kapsamında şehirlerarası yolculuklar yasaklanmıştı. Yaklaşık 2,5 ay süren seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı, daha güvenilir ve sağlıklı yolculuk yapılması için bir dizi tedbir yayınladı. Bakanlığın Haziran ayında yayınladığı genelgenin kağıt üzerinde kaldığını, 30 Temmuz günü Balıkesir’e gitmek için şehirler arası bir otobüse binince anladık. Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’ndan bindiğimiz İzmir Turizme ait otobüste genelgenin birçok maddesine uyulmadı. Genelgeye göre yolcular, araca sosyal mesafe kuralına uygun olarak alınmalı ve ateşleri ölçülmeliydi. Kapıların olduğu bölgede ise dezenfektan bulunmalıydı. Covid-19 ile ilgili alınan önlemler hakkında da sık sık anonslar yapılması gerekiyordu. Otobüse binerken ateşimiz ölçülmedi. Biniş esnasında da 1.5 metre sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Kapıların yanında da el dezenfektanı yoktu. Genelgeye göre ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi olanların araca alınmaması gerekirken otobüsün içerisinde maske takmayıp öksüren kişiler vardı. Bu kişilere ilişkin herhangi uyarı ya da uygulama da yapılmadı. Yolcuların iniş, biniş ve yolculuk süresince maske takması zorunlu iken, otobüsün yarısından fazlası maskesizdi. Maske takanların çoğu da maskelerini çenesinin altında tuttu. Pandemi nedeniyle ilgili herhangi bir uyarı ya da bilgilendirme anonsu da yapılmadı. 7 saat süren yolculuk esnasında ise yolda herhangi bir denetim yapılmadı.

‘Kendin uyar’

Otobüs içerisinde öksüren kişinin maske takması için uyarılmasını rica ettiğimizde ise otobüsün şoförünün tepkisiyle karşılaştık. ‘İnsanları maske takmaları için neden uyarmıyorsunuz’ diye sorduğumuzda şoförün yanıtı şu oldu; “Zorla kimseye maske taktıramayız. Eğer çok korkuyorsan otobüse binmeseydin.” İçerisinde yaklaşık 20’den fazla insanın bulunduğu otobüste uyulan kurallar ise yiyecek ve içecek servisi yapılmaması oldu.



‘İnceleme başlatacağız’



Şikayetimizi ilettiğimiz otobüs şirketinin yöneticisi ise, inceleme başlatacaklarını belirterek şunları söyledi; “Geçtiğimiz gün bir seferimizde maske takmayan yolcularımızı maske takmaları için ikaz ettik. Adamlar resmen bizi dövmeye kalktı. Normalde 46 yolcu alıyorduk otobüslere. Şimdi 22 bilet satıyoruz. Her aracımız perona girmeden dezenfekte ediliyor. Yedek maskelerimiz var. Kaptanın sizinle öyle bir şey demesi hiç olmamış. Ben sizden özür diliyorum. Böyle insanların bizimle işi olmaz.”