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21.05.2020 - 17:28 | | DHA

Son dakika... Bugün Bağdat Caddesi! Yoğunluk şaşkınlık yarattı

81 ilde corona virüs ile mücadele devam ederken İstanbul Bağdat Caddesi'nde kalabalık havadan görüntülendi.

Son dakika... Bugün Bağdat Caddesi! Yoğunluk şaşkınlık yarattı

Corona virüs ile mücadele devam ederken Bağdat Caddesi'nde son günlerde yoğunluk gittikçe artıyor. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken bazı kişilerinde maskesiz yürüdüğü görüldü.

Caddedeki insan ve araç yoğunluğu havadan görüntülendi. Bazı kişilerin maskesiz bankta oturduğu da görüldü

Polis ekipleri de Bağdat Caddesi'nde asayiş denetimi yaptı.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtıKayseri'de freni boşalan hafriyat kamyonu, önce iş yerine, ardından 6 araç ile yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 5 kişi yaralandı.
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