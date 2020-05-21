21.05.2020 - 17:28 | | DHA
Son dakika... Bugün Bağdat Caddesi! Yoğunluk şaşkınlık yarattı
81 ilde corona virüs ile mücadele devam ederken İstanbul Bağdat Caddesi'nde kalabalık havadan görüntülendi.
Corona virüs ile mücadele devam ederken Bağdat Caddesi'nde son günlerde yoğunluk gittikçe artıyor. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken bazı kişilerinde maskesiz yürüdüğü görüldü.
Caddedeki insan ve araç yoğunluğu havadan görüntülendi. Bazı kişilerin maskesiz bankta oturduğu da görüldü
Polis ekipleri de Bağdat Caddesi'nde asayiş denetimi yaptı.