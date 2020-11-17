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17.11.2020 - 09:18 | | İHA

Son dakika... Bulut Duman'a silahlı saldırı cep telefonu kamerasında

Akşam saatlerinde Kadıköy Fikirtepe'de silahlı saldırıya uğrayan Bulut Duman’ın olay yerindeki görüntüleri cep telefonlarına yansıdı.

Son dakika... Şarkıcı Bulut Duman'a saldırıda yeni görüntüler
Son dakika... Şarkıcı Bulut Duman'a saldırıda yeni görüntüler
Son dakika... Şarkıcı Bulut Duman'a saldırıda yeni görüntüler
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Akşam saatlerinde Fikirtepe'de aracına binmek üzere iken silahlı kişilerin kurşunlarına hedef olan Şarkıcı Bulut Duman’ın kanlar içinde yerde yattığı görüntüler cep telefonlarına yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile ambulansa alınan şarkıcı Bulut Duman hastaneye kaldırıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 silahlı saldırgan olay yerinden uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandığı görüntüler kameralara saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanan Şarkıcı Bulut Duman’ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis silahlı saldırı gerçekleştiren 3 zanlıyı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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