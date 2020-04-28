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28.04.2020 - 09:16 | | DHA

Son dakika | Bursa metrosunda şoke eden olay! Her şey saniyeler içinde oldu

Gelen son dakika haberine göre, Bursa'da metro istasyonunda yürürken bayılıp, rayların üzerine düşen Yusuf Kart (21), vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberine göre olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı metro istasyonunda dün öğle saatlerine meydana geldi. Evine gitmek için metro istasyonuna gelen Yusuf Kart, yürürken fenalaştı ve dengesini kaybetti. Bayılan Kart, bir anda raylara düştü.

Son dakika | Bursa metrosunda şoke eden olay Her şey saniyeler içinde oldu

Gencin yardımına çevredekiler koştu. Kart, tren gelmeden yukarı çıkarıldı. Yusuf Kart çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kart’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika | Bursa metrosunda şoke eden olay Her şey saniyeler içinde oldu

Metro istasyonunda bayılan genç rayların üzerine düştüBursa'da Arabayatağı metro istasyonunda yürürken bayılıp, rayların üzerine düşen Yusuf Kart (21), vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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