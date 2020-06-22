MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza
ABONE OL
22.06.2020 - 09:35 | | DHA

Son dakika... Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza

Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

Son dakika... Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza

Kaza, dün akşam Bursa-Ankara Karayolu'nun İnegöl ilçesindeki Kulaca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa yönüne giden Hasan Şen yönetimindeki 16 AHS 706 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Samet Aybey (27) yönetimindeki 16 AHU 206 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören Ömer Kayan (55) da 16 KMV 72 plakalı otomobilini aniden durdurdu. Kayan'ın otomobiline, arkadan gelen Abdullah Baykuş (40) yönetimindeki 16 PUS 52 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, Ziya Serbest (35) yönetimindeki 16 JVU 46 plakalı otomobile çarptı. Serbest'in otomobili de Şen ile Aybey'in araçlarına vurdu.

5 aracın karıştığı zincirleme kazada, sürücü Ömer Kayan (55) diğer araçlarda olan Fatma Şen(42) Şevval Sevim(11) ve Tuba Sevim (34) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Son Dakika: Bursa'sa sel felaketinin yaşandığı bölge havadan görüntülendiGelen son dakika haberine göre; Bursa'nın Kestel ilçesinde, dün akşam sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak, kaybolan 5 kişiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı, 5’e yükselirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sağanağın yol açtığı zarar ise gün ağarınca dronla havadan görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MEB LGS sınav soru ve cevaplarını yayımladı! LGS Sözel ve Sayısal soru ve cevap anahtarları

MEB LGS sınav soru ve cevaplarını yayımladı! LGS Sözel ve Sayısal soru ve cevap anahtarları

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

İstanbul’un göbeğinde maskesiz ve mesafesiz eğlence!

İstanbul’un göbeğinde maskesiz ve mesafesiz eğlence!

Sıradaki Haber