Son dakika... Bursa'da beton mikseri dehşet saçtı!

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Orhaneli yolu, Doğancı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 DV 0312 plakalı beton mikseri, virajda karşı yönden gelen 35 HAC 95 plakalı otomobilin üzerine devrildikten sonra, 16 NYY 69 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen beton mikseri bariyerlere çarparak durdu. Kazada, beton mikserinin üzerine devrildiği otomobil sürücüsü, araçta sıkışarak, ağır yaralandı.

KAZA NEDENİYLE UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralanan 3 araç sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Orhaneli yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol, trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.