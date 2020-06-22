MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bursa'dan acı haber! Kalıp çakarken ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
ABONE OL
22.06.2020 - 11:43 | | İHA

Son dakika... Bursa'dan acı haber! Kalıp çakarken ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Gelen bir son dakika haberine göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalıp çakarken beton zemine düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Arabi Çimen hayatını kaybetti.

Son dakika... Bursa'dan acı haber! Kalıp çakarken ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Olay Baykoca Mahallesinde meydana geldi. İnşaatta çalışan Arabi Çimen isimli inşaat işçisi, birinci kattaki kalıp tahtalarını çaktığı sırada dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten beton zemine kafa üstü düştü. Kanlar içerisinde kalan işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti.

Ağır yaralı inşaat işçisi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 4 gün İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören talihsiz inşaat işçisi Arabi Çimen tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Hamamlarda yeni normal dönem başladıCorona virüs tedbirleri kapsamında 'yeni normal' yaşama geçilmesiyle tekrar açılan Antalya'daki hamamlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilirken, tellak ve masözler de maske ve siperlik takarak kese yapıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

23 Haziran Bim aktüel kataloğunda bu hafta neler var? Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

23 Haziran Bim aktüel kataloğunda bu hafta neler var? Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Sıradaki Haber