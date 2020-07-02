02.07.2020 - 14:45 | | DHA
Son dakika... Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! Yaralılar var
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında kavga çıktı. Kavgada 2 kişinin silahla yaralandığı belirtiliyor. Adliye önüne ambulanslar sevk edildi.
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Akılalmaz görüntüler! Minibüsler tıklım tıklımİstanbul Küçükçekmece'de corona virüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.