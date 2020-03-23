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23.03.2020 - 12:05 |

Son dakika... Çağlayan Adliyesi'nde bir hakimde corona virüs testi pozitif çıktı

Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul Çağlayan Adliyesi. 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir hakimin ilk testinde corona virüse rastlandı. Mahkeme hakimleri ve personeli karantinaya alındı.

Son dakika... Çağlayan Adliyesi'nde bir hakimde corona virüs testi pozitif çıktı

Ayrıntılar birazdan...

Uzman isim canlı yayında anlattı! İtalya'daki corona virüs istatistiği bize ne anlatıyor?Tüm dünyanın kabusu haline gelen corona virüs salgınıyla ilgili uzman isimlerden dikkat çeken yorumlar gelmeye devam ediyor. CNN Türk canlı yayınında A'dan Z'ye programına katılan Dr. Ayça Kaya, İtalya'daki istatistiklere dikkat çekti. Risk grubundaki yaş aralığını ve İtalya'daki ölüm istatistiklerini aktaran Kaya önemli açıklamalarda bulundu.
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