Son dakika haberleri: Camdan girip canını aldı! 'Beni bırakamazsın'

Aile, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının kadına şiddette sıfır tolerans parolasıyla yürüttükleri çalışmalar da yeni yıla kadın cinayetleriyle girilmesine engel olamadı. Ankara’da Gökhan Ağtaş (26), dün saat 02.00 sıralarında eski sevgilisi Sevgi Tekin’in (32) Mamak Mutlu Mahallesi’ndeki evine gitti. Kapıyı çalan Ağtaş, kapının açılmaması üzerine dört katlı binanın -1 kot katında bulunan Tekin’in dairesine, parke taşıyla camı kırarak girdi. O sırada mutfakta bulunan Sevgi Tekin ve kız kardeşi S.K. ile kızı S.K. (17) panikle ne olduğunu anlamak için salona geldiklerinde, Ağtaş’ı karşılarında buldu. Ağtaş, önce elindeki tabancayla tehdit ettiği kızları ellerinden cep telefonlarını alarak bir odaya kilitledi.

‘Beni bırakamazsın’

Salonda yalnız kaldığı Tekin’le bir süre tartışan Ağtaş, genç kadına “Bana döneceksin, beni bırakamazsın” dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Ağtaş, genç kadına üç el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine kapıyı zorlayıp odadan çıkan kızı ve kız kardeşi Tekin’i kanlar içinde yerde buldu. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, ağır yaralı kadına müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak 3 çocuğu olduğu öğrenilen Tekin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan olay sırasında Tekin’in yaşlı annesinin de evde bulunduğu öğrenildi.

10 suçtan sabıkalı

Polis, hırsızlık, yaralama ve konut dokunulmazlığı ihlali başta olmak üzere 10 suçtan sabıka kaydı bulunan Ağtaş’ın yakalanması için çalışma başlattı.

Ormanda ölü bulundu

Isparta’da 13 gündür kayıp olarak aranırken, önceki gün Burdur’un Ağlasun ilçesinde ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Gülsüm Doğan’ın (31) cenazesi dün ailesine teslim edildi. Doğan’ın cenazesinin Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde toprağa verileceği belirtilirken, kardeşlerden Yunus Doğan, ablası ve kendileriyle ilgili asılsız iddialar ortaya atıldığını belirterek, açıklamalarda bulundu. Yunus Doğan, şunları söyledi: “Kardeşimde zeka geriliği vardı. Sürekli evden kaçıp gidiyordu, buluyorduk. En son kaybolduğu gün de gittik karakola müracaatımızı yaptık. Ekipler, Ağlasun’da bir ormanlık alanda bulmuş. Sırf eskiden kalma bir toprak davası için, tabiri caizse 3 kuruşluk bir toprak davası için yalan yanlış konuşuldu, iftiralar atıldı. Annem de, ablam da engelli. Engelli oldukları için annemi ve ablamı köyde dahi istemiyorlardı. Kimse sahip çıkmadı.”

50 bin liraya cesedi gömdürdü

Antalya’da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten’in (30) katil zanlısı Veli Ünder’in (37), cinayetin ardından 112 Acil’i arayarak, “Kardeşim acil yetişin. Varsak’tan geçiyordum. Bir adam orada kadına sıktı” dediği ortaya çıktı. Veli Ünder’in, Duygu Çelikten’in cansız bedenini, arkadaşı Mahsun Demiralp ile Serhat ve Doğukan Özcan kardeşlere 50 bin lira karşılığı gömdürdüğünü belirledi. Polis, Mahsun Demiralp ile Serhat ve Doğukan Özcan kardeşleri yakalanarak, gözaltına aldı. Özcan kardeşler ile Demiralp de tutuklandı. Katil zanlısı Veli Ünder, 29 Eylül akşamı Muğla’nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda, bir kulübede yakalandı. Gözaltına alınan Ünder, ilk sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Ertesi gün adliyeye sevk edilen Veli Ünder, tutuklandı.

Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü

Çorum’da Polat Hatal (31) ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Polat Hatal, eşini boğdu. Olaydan sonra polisi arayan Polat Hatal, eşini boğduğunu itiraf ederek, evden çıktı. Daha sonra Polat Hatal polise giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli Hatal’ın, sorgusunda, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını belirterek, “Olayın yaşandığı gece alkollüydüm. Yine aramızda eski mevzulardan başlayan tartışma çıktı. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir baktım ki eşim hareketsiz yatıyor. Çok pişmanım, neden böyle oldu anlamadım” dediği belirtildi. Zanlı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan inşaatlarda çalıştığı ve hakkında hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan 10 suç kaydının olduğu öğrenilen Polat Hatal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay günü evde olan çiftin üç çocuğu, aile yakınlarına teslim edilirken, yaşamını kaybeden Aslıhan Dal ise dün kent merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.