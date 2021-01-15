Son dakika... Çanakkale'de dehşet! Kalbine ateş etti

Olay bugün saat 10.30 sıralarında Gelibolu ilçe merkezinde bulunan Piri Reis Müzesi önünde meydana geldi. Elindeki tabancayı kalbine dayayan fırıncı ustası Abdullah K. (28), polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler K.Yi ikna etmeye çalıştı. Ayrıca olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ve İlçe Kaymakamı Hakan Kılıçkaya, Abdullah K.'i ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonuç vermedi. K., kalbine dayadığı tabancanın tetiğini çekti.

Ağır yaralanan K., olay yerinde bekleyen ambulans ile Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalenin ardından ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SOSYAL MEDYADAN İNTİHAR EDECEĞİNİ DUYURDU

Gelibolu ilçesinde tabancayı kalbine dayayıp ateşleyen Abdullan K.'nin, sosyal medya hesabından intihar edeceğini duyurduğu ortaya çıktı. K., sosyal medya hesabına, "Piri Reis Müzesi önündeyim. Son bir deniz havası alıyorum. Dertlerimi hep denize dökerdim. Şimdi ise, son kez döktüm içimi. Hakkınızı helal edin' mesajını yazdı.