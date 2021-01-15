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15.01.2021 - 16:06 | | AA

Son dakika... Çanakkale'de nefes kesen takip! Para ve altınlarla yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; Çanakkale'de kendisini telefonda polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Son dakika... Çanakkale'de nefes kesen takip! Para ve altınlarla yakalandı

Alınan bilgiye göre, telefonla 12 yaşındaki bir çocuğu arayan şüpheli, babasının isminin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) dosyasında geçtiğini belirterek, evlerinde bulunan altın ve paraları kendisine vermesini söyledi.

Bunun üzerine Cevatpaşa Mahallesi'ndeki eve giden dolandırıcı çocuktan para ve altınları alarak uzaklaştı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine başlatılan teknik takip çalışması sonucu şüphelinin 47 yaşındaki A.O. olduğu belirlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.O'nun evden aldığı 300 bin liralık altın ve para daha sonra aileye teslim edildi.

 

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