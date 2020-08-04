Son dakika... Cani koca engelli eşini bayıltana kadar dövdü!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Gameşan köyünde yaşayan bir adamın, görme engelli eşine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada tepkiye neden oldu. Çocukları tarafından çekilen görüntüler kadına şiddetin boyutlarını gözler önüne serdi.

Görme engelli eşini sopayla bayıltana kadar döven cani kocanın tavırları herkesi çıldırttı. Öte yandan annelerini o halde gören çocuklar da babalarına nefret kustu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Görüntülerin sosyal medyada hızla paylaşılmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.