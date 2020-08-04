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04.08.2020 - 12:08 |

Son dakika... Cani koca engelli eşini bayıltana kadar dövdü!

Gelen bir son dakika haberine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde cani eş, görme engelli karısını çocuklarının yanında bayıltana kadar dövdü. Yaşananları çocuklardan biri kameraya kaydetti. Vahşetin görüntüleri kısa süre sonra sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Son dakika... Cani koca engelli eşini bayıltana kadar dövdü!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Gameşan köyünde yaşayan bir adamın, görme engelli eşine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada tepkiye neden oldu. Çocukları tarafından çekilen görüntüler kadına şiddetin boyutlarını gözler önüne serdi.

Görme engelli eşini sopayla bayıltana kadar döven cani kocanın tavırları herkesi çıldırttı. Öte yandan annelerini o halde gören çocuklar da babalarına nefret kustu. 

Son dakika... Cani koca engelli eşini bayıltana kadar dövdü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Görüntülerin sosyal medyada hızla paylaşılmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

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