06.09.2020 - 05:59 |
Son dakika: Çankırı'da korkutan deprem
Son dakika haberine göre Çankırı Eldivan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak belirtti.
Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.