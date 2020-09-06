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06.09.2020 - 05:59 |

Son dakika: Çankırı'da korkutan deprem

Son dakika haberine göre Çankırı Eldivan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak belirtti.

Son dakika: Çankırı'da korkutan deprem

AFAD'da yer alan bilgilere göe Çankırı Eldivan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.95 km olarak açıklanırken saatinin 05.52 olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son depremler

Son dakika: Çankırıda korkutan deprem

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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