Son dakika... Çengelköy'de camide yangın! Ekipler sevk edildi

Alınan bilgiye göre, Osmanlı döneminden kalma 355 yıllık Vaniköy Camii'nde saat 13.35 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizden de müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesinde bulunan tarihi Vaniköy Camiinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Denizden (3) sahil güvenlik teknesi, karadan İBB (5) İtfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy camiindeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YALILAR ARASINDA YER ALIYOR

Boğaz'daki yalılar arasında yer alan Vaniköy Camii, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665 yılında yaptırıldı. Cami zamanla semte de ismini verdi. Ahşap karkas yapıda inşa edilen caminin, tek şerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuş ve betonermedir. Caminin boğaz tarafına bakan tarafına inşa edildiği sırada dikildiği belirtilen bir çınar ağacı da yer alıyor.