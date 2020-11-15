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15.11.2020 - 13:30 | | İHA/AA/DHA

Son dakika... Çengelköy'de camide yangın! Ekipler sevk edildi

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Çengelköy'de bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan basın açıklamasında, denizden ve karadan müdahale edilerek yangının kontrol altına alındığı ve çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Son dakika... Tarihi camide yangın paniği!
Son dakika... Tarihi camide yangın paniği!
Son dakika... Tarihi camide yangın paniği!
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Alınan bilgiye göre, Osmanlı döneminden kalma 355 yıllık Vaniköy Camii'nde saat 13.35 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizden de müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Son dakika... Çengelköyde camide yangın Ekipler sevk edildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesinde bulunan tarihi Vaniköy Camiinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Denizden (3) sahil güvenlik teknesi, karadan İBB (5) İtfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy camiindeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika... Çengelköyde camide yangın Ekipler sevk edildi

YALILAR ARASINDA YER ALIYOR

Boğaz'daki yalılar arasında yer alan Vaniköy Camii, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665 yılında yaptırıldı. Cami zamanla semte de ismini verdi. Ahşap karkas yapıda inşa edilen caminin, tek şerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuş ve betonermedir. Caminin boğaz tarafına bakan tarafına inşa edildiği sırada dikildiği belirtilen bir çınar ağacı da yer alıyor. 

Son dakika... Çengelköyde camide yangın Ekipler sevk edildi

 

 

Çengelköy'de camide yangın! Ekipler sevk edildiGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Çengelköy'de bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayla ilgili İstanbul Valiliği yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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