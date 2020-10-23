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23.10.2020 - 11:05 | | DHA

Son dakika... Cezaevinde yangın! Ekipler bölgede...

Gelen son dakika haberine göre, Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde, 26 mahkumun kaldığı koğuşta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Son dakika... Cezaevinde yangın! Ekipler bölgede...

Vefa Mahallesi Kütahya- Eskişehir kara yolunun 3’üncü kilometresinde bulunan Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi’nin D Blok 5’inci koğuşunda yangın çıktı.

26 mahkumun kaldığı koğuşta çıkan yangında, alevler kısa sürede cezaevi çatısına kadar yayıldı. Yoğun dumanların yükseldiği cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı koğuş güvenlik amacıyla boşaltılarak mahkumlar başka bölüme alındı. İtfaiye ekipleri, koğuştan başlayıp çatıyı saran alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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