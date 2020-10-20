Son dakika: Cezaevleri için korona izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevleri için korona tedbirleri...

Son zamanlarda tüm vatandaşları yakından ilgilendiren koronavirüs tedbirler hemen hemen her alanda etkisini göstermeye devam ediyor. Bu tedbirlerin arasında açık cezaevlerinde bulunanlar vatandaşlara ikişer ay süreyle izin veriliyordu. Bu izin süresi Kasım ayında son buluyor. Ekim ayının son haftasına girmeye az bir süre kala ise son dakika haberleri arasında AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan açık cezevleri için açıklama geldi.

CEZAEVLERİ İÇİN KORONA İZNİ UZATILDI MI?

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor.

CEZAEVLERİNDE KORONA TEDBİRLERİ

Adalet Bakanlığı, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüleri, ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 31 Mayıs'a kadar Kovid-19 iznine göndermişti.

İzin sürelerinin sona erdiği 31 Mayıs'ta, Sağlık Bakanlığı, riskin ortadan kalkmaması sebebiyle bu sürenin uzatılması önerisinde bulunmuş, hükümlülerin izin süreleri önce 31 Mayıs'tan itibaren 2 ay, daha sonra 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatılmıştı.