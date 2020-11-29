Son dakika... CHP'li yönetici taciz iddiasıyla tutuklandı! Tüyler ürperten ifade

Anadolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılığına başvuran Z.Y.(23) adlı kadın, Maltepe'de bir kafede oturdukları sırada Umut K. adlı kişinin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti.

TÜYLER ÜRPERTEN İFADE

Mağdur Z.Y. ifadesinde, "U.K. benim çalıştığım cafeden arkadaşım olur, kendisi ile 1,5 ay kadar çalıştık sonra işten ayrıldı. Tahminen 40'lı yaşlardadır. Hiçbir zaman duygusal yakınlığımız olmadı. Son olaydan önce bir kalabalık arkadaş ortamında görüştük. 20 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde çalıştığım cafeye motorla gelerek akşam Maltepe'de bir cafede buluşmayı teklif etti. Aynı cafede müzisyen olan Ö** r isimli arkadaşıma beraber gidelim mi dedim ve kabul etti. U.K. ile beraber yürüyerek saat 20.00 sularında cafeye gittik." dedi.

U.K.'nın kendisini arkadaşının işyerine götürdüğünü söyleyen Z.Y., şöyle devam etti: "Müzisyen arkadaşım dükkan önünde bekliyordu. Yaklaşık bir saat üçümüz beraber oturduk. Arkadaşımın işi çıkmasından dolayı yanımızdan ayrıldı. U.K. ile yarım saat baş başa oturduk. Cafede hiç kimse kalmamıştı. İşyeri U.K'nın arkadaşı olduğundan çalışanlarda yoktu. Ben sonra kalkmak istedim ama o kalmam için ısrar etti. Rahatsız oldum. Gitmek için ayağa kalktığımda U.K. beni kendisine çekip koltuğun üzerine aldı. Ben de masada bulunan bardağı elime alarak onun kafasında parçaladım. Bu sırada elim kesildi, öfkesiyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü burada tekme tokat darp etti. Pantolonumu aşağı indirdi üzerimde bulunan kıyafetimi de yukarı kaldırdı, sonra kendi pantolonunu aşağı indirdi. Saçlarımdan tutarak kafamı aşağı bastırdı ve cinsel saldırıda bulundu. Bu sırada aynaya bakarak kendini tatmin etti."

TUTUKLANDI

Savcılığın talimatı üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Umut K.'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BARIŞ YARKADAŞ DUYURDU: İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Umut K.'nin tutuklanmasının ardından Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş, "Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K'nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K, insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır."

Yarkadaş daha sonra bir açıklama daha yaparak, "Tweetimin ardından arayan CHP İstanbul ve Maltepe İlçe Başkanlığı yöneticileri, perşembe gecesi gerçekleşen cinsel saldırının ardından, saldırgan UK'nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu'nun toplanacağını belirttiler." ifadelerine yer verdi.