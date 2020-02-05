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05.02.2020 - 15:54 | | AA

Son dakika... Çığ faciası! Arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi

Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, arama-kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için görevlendirildiğini bildirdi. Öte yandan 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yapıldı.

Son dakika... Çığ faciası! Arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi
Son dakika haberi: Çığ bölgesinde ikinci facia! İşte ilk kareler
Son dakika haberi: Çığ bölgesinde ikinci facia! İşte ilk kareler
Son dakika haberi: Çığ bölgesinde ikinci facia! İşte ilk kareler
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Son dakika haberine göre, yapılan bilgilendirmede, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle TSK'ya ait bir uçağın, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek 75 kişilik AFAD ve jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara'dan Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla AFAD ve Jandarma personelini Van’a ulaştıracak olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Ankara’dan havalandı" denildi.

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Son dakika | Van'da çığ faciası

İkinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükselirken, bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

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