Son dakika... Çığ faciası! Arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi

Son dakika haberine göre, yapılan bilgilendirmede, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle TSK'ya ait bir uçağın, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek 75 kişilik AFAD ve jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara'dan Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla AFAD ve Jandarma personelini Van’a ulaştıracak olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Ankara’dan havalandı" denildi.

İkinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükselirken, bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.