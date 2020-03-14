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14.03.2020 - 14:02 | | AA

Son dakika... CİMER'e corona virüs salgını ile ilgili bir haftada 4 bin 415 başvuru geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Son bir hafta içerisinde salgın (Kovid-19) ile ilgili tüm kamu kurumlarınızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldi" dedi.

Son dakika... CİMER'e corona virüs salgını ile ilgili bir haftada 4 bin 415 başvuru geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını nedeniyle CİMER'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.

Fahrettin Altun, "Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarımızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru gelmiştir." ifadesini kullandı.

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