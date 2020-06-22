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22.06.2020 - 16:38 | | DHA/İHA

Son dakika... Cinnet getirdi, eve dönmeyen eşi ile babasını öldürdü!

Gelen bir son dakika haberine göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Halim Çakırtaş, evi terk edip, baba ocağına dönen dini nikahlı eşi Aynur Arslan ve babası Hacı Arslan'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü, akrabaları Fatih Altuntaş'ı da ağır yaraladı.

Son dakika... Cinnet getirdi, eve dönmeyen eşi ile babasını öldürdü!

Olay, ilçeye bağlı Börüncek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aynur Arslan, 2 ay önce eşi Halim Çakırtaş'ı terk edip, babasının yanına yerleşti. Bugün Hacı Arslan'ın evine giden Çakırtaş, eşini eve geri götürmek istedi. Ancak Aynur Arslan, gitmek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından aracına giden Çakırtaş, av tüfeğini alıp, geri döndü. Aynur Arslan ve babası Hacı Arslan ile akrabaları Fatih Altuntaş'a av tüfeğiyle ateş etti. Çakırtaş olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Aynur Arslan'ın öldüğünü belirledi.

Hacı Arslan ve Fatih Altıntaş ise ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Baba Arslan da doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Fatih Altuntaş, tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri, mahalle ile hastane çevresinde güvenlik önlemi alarak, Halim Çakırtaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

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