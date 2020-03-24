Son dakika... Corona virüs ile Mücadele Merkezi kuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, TSK'de alınan tedbirlerin uygulanma seviyelerinin izlendiği, olası vakalara karşı alınacak önlemler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzları geliştirildiği, bu süreçlerin yönetildiği bir Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (COMMER) oluşturuldu.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı sağlık personelinin de görev aldığı merkezde incelemelerde bulunan Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet ve ordu komutanları ile telekonferans yöntemiyle görüşerek, alınan tedbirlerin uygulanmasındaki son duruma ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi.

Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katıldığı toplantı sonunda değerlendirme yapan Akar, bir taraftan koronavirüs salgını ile mücadele ederken, diğer yandan da terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nin yanı sıra Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekat bölgeleri ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgeleri'ndeki faaliyetlerimiz, artan tempoda aralıksız devam ediyor. Faaliyetlerimizde bir yavaşlama veya azalma söz konusu değil. Mehmetçiğimiz, orada kendisine verilen görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirirken aynı zamanda koronavirüs salgınına yönelik de gerekli önlemler alınıyor. Alınması gereken bütün bireysel ve kurumsal tedbirleri eksiksiz aldık, almaya devam ediyoruz. Termal kameralara kadar gerekli tüm malzemeleri oraya gönderdik. En önemlisi, operasyon bölgesine giriş ve çıkışların kontrolünü tamamen ordu komutanının yetkisine bıraktık. Onun emri, müsaadesi olmadan kimse operasyon bölgesine girmeyecek. Dışarıdan virüsün oradaki Mehmetçiğe bulaşmasını bu şekilde önlemeye çalışıyoruz. Bu konudaki tedbirlerimiz aralıksız devam ediyor. Orada şu ana kadar hiçbir şekilde pozitif bir vakamız yok. Bölgedeki tedbirler, büyük bir ciddiyetle emirlere uygun şekilde yürütülmektedir."

MSB'DEN MASKE, ANTİBAKTERİYEL SIVI VE SOLUNUM CİHAZI ÜRETİMİ

Bir taraftan Mehmetçiğin sağlığını korurken, öte yandan da koronavirüs ile yurt genelindeki mücadeleye de katkı sağladıklarını, bu konudaki çalışmaları tüm hızla sürdürdüklerini ifade eden Akar, şunları belirtti:

"İlgili birimlerimize her türlü maskenin imalatı için gerekli talimatları verdik. Şu anda maske imalatı büyük bir hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra fabrikalarımızda antibakteriyel sıvı üretimi de başlamış durumdadır. Bunu da yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Önce birliklerimizle, daha sonra da diğer kurum ve kuruluşlarla bunları paylaşacağız. Üretimi olabildiğince yükselterek, sadece silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını değil aynı zamanda halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz. Bununla birlikte aynı zamanda fabrikalarımızdaki mevcut teknik ve teknolojik imkanları kullanarak solunum cihazları yapılması için de gerekli talimatı verdik. Şu anda ilgili arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki günlerde bunun da sonucunu almayı bekliyoruz."

Çin ve Japonya'da koronavirüs ile mücadelede kullanılan bazı ilaçların olduğunu anımsatan Akar, "Bu ilaçlarla ilgili bizim kimyagerlerimiz, doktorlarımız, güzel bir çalışma yaptılar. Çalışma sonucunda, bu ilaçların muadilini yapabileceklerini ifade ettiler. Onunla ilgili çalışmalarımız da yoğun bir şekilde sürüyor. Önümüzdeki günlerde inşallah bunu da başarıp hem halkımızın hem silahlı kuvvetlerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"MEHMETÇİĞİMİZ GÜVENDE"

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınabilecek önlemleri ilk günden itibaren alarak, kararlılıkla uygulamaya başladıklarını ifade eden Akar, gelişmeleri yakından takip ederek ilave tedbirleri de uygulamaya koyduklarını anımsattı.

Birliklerde genel tedbirlerin yanı sıra koruyucu sağlık tedbirlerinin de alındığını söyleyen Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile mücadele konusunda ilk günden itibaren almaya başladığımız tedbirleri kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Mehmetçiğimizin güvende olduğunu özellikle anne ve babalarının bilmesini istiyorum. Bütün komutan arkadaşlarım, bu konuda son derece hassas, bizler son derece duyarlıyız. Yapılabilecek ne varsa, alınacak ne tedbir varsa bunları aldık ve silahlı kuvvetlerinin disiplinli yapısı içinde uyguluyoruz. Bu tedbirleri sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki birliklerimizde de yerine getiriyoruz. Mehmetçik bu konuda güvende, Mehmetçiğin güvende olması için gece gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar herhangi bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlayacağız. Mehmetçiğin görevi çok önemli, kutsal. Operasyonların yürütülmesi için Mehmetçiğin sağlıklı olması lazım. Bunun için de biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve inşallah bunu da başaracağız."

COMMER'İN GÖREVLERİ

Bakanlık bünyesinde oluşturulan COMMER'de Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı personel de görev alıyor.

Merkezdeki faaliyetlerle Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgına karşı gerekli korumanın oluşturulması amaçlanıyor. Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerin yakından takip edildiği merkezde takip ve izlemenin yanı sıra planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları da yerine getiriliyor.

Merkezde, TSK'de alınan tedbirlerin uygulanma seviyeleri takip ediliyor, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzları geliştiriliyor. 24 saat esasıyla görev yapılan merkezden, kuvvet komutanlıklarının harekat merkezleri ile telekonferans yöntemi ile görüşülerek çalışmalar ve gelişmeler düzenli olarak değerlendiriliyor.

TSK'DAKİ YOĞUN ÖNLEMLER

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında önemli tedbirler alındı. Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri, 13 Nisan 2020'ye kadar tatil edildi, tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler ise iptal edildi.

Birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacağı, orduevleri ile misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar dışında kimsenin kabul edilemeyeceği, günü birlik girişlere izin verilmeyeceği açıklandı.

Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelendi, yurt dışı geçici görevler ikinci bir emre kadar durduruldu. Hudut birliklerinde de konuya ilişkin çeşitli önlemlerin alındığı bildirildi.

Bedelli askerlik hizmetini bu yıl yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelendiği açıklandı.

Bu arada birliklerde dezenfekte işlemleri de yoğun şekilde yapılıyor.

Yeni celp işlemleri kapsamında birliklerine teslim olan gençler, öncelikle sağlık muayenesinden geçiriliyor, eğitim birliklerine yeni katılanlarla temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erler de 14 gün süreyle gözetim altında tutuluyor.