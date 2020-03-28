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28.03.2020 - 14:52 | | DHA

Son dakika! Corona virüs tedbirleri... Havalimanında saat 17.00 itibariyle seyahat izin belgesi istenecek

Gelen bir son dakika haberine göre; Corona virüs önemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran ve iç hatta 14 noktaya sefer yapacak olan Türk Hava Yolları (THY), bugün saat 17.00 itibariyle yolculardan seyahat izni belgesi talep edileceğini duyurdu. Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar gereğiyle 28.03.2020 saat 20:00 itibariyle, uçuşları geçici bir süre için durdurdu.

Son dakika! Corona virüs tedbirleri... Havalimanında saat 17.00 itibariyle seyahat izin belgesi istenecek

THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Yeni corona virüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle uçuşlarımızda önemli düzenlemelere gidilmiştir. 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

29 Mart 2020 saat 00.01 (TSİ) itibarıyla iç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van seferleri icra edilecek olup tüm diğer iç hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 28 Mart 2020 saat 17:00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edilecek olup, gerekli izinlerin nasıl temin edileceği konusunda yönlendirmeler kısa sürede bilgilerinize sunulacaktır" denildi.

 

Giriş çıkış jandarma kontrolünde! Kimseye izin verilmiyor...Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, Corona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Rize'de ise, 'corona virüs' salgını nedeniyle ölüm vakasının gerçekleşmesi üzerine karantinaya alınan merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınındaki 4 köyde hayat durdu. Cami hoparlörlerinden anonslarla vatandaşların karantina kurallarına uyması istenirken, sağlık ekipleri de ev ev dolaşarak yüksek ateş ve öksürük gibi şikayetleri olanları belirlemeye çalışıyor.
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