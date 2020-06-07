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07.06.2020 - 14:06 |

Son dakika... Corona virüs tespit edilince ailesiyle karantinaya alındı!

Eskişehir’de, belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan M.Ç., eşi ve çocuğuyla birlikte oturdukları evde 14 gün için karantinaya alındı.

Son dakika... Corona virüs tespit edilince ailesiyle karantinaya alındı!

Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde oturan M.Ç.’ye, belirtiler görülmesi üzerine Covid-19 testi yapıldı. Sonucun pozitif çıkması üzerine evde tedavi edilmesi kararı alınan M.Ç. ile temaslı olduğu eşi ve çocuğu için karantina kararı alındı. 3 katlı apartmanın en üst katında oturan ailenin daire girişi, şerit çekilerek, kapatıldı.

Apartman önünde de 3 mahalle bekçisi, güvenlik tedbiri aldı. Odunpazarı Belediyesi ekipleri, ailenin yaşadığı daire ve apartmanı dezenfekte etti.

 

 

 

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