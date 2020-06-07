Son dakika... Corona virüs tespit edilince ailesiyle karantinaya alındı!

Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde oturan M.Ç.’ye, belirtiler görülmesi üzerine Covid-19 testi yapıldı. Sonucun pozitif çıkması üzerine evde tedavi edilmesi kararı alınan M.Ç. ile temaslı olduğu eşi ve çocuğu için karantina kararı alındı. 3 katlı apartmanın en üst katında oturan ailenin daire girişi, şerit çekilerek, kapatıldı.
Apartman önünde de 3 mahalle bekçisi, güvenlik tedbiri aldı. Odunpazarı Belediyesi ekipleri, ailenin yaşadığı daire ve apartmanı dezenfekte etti.
Pandemiden sonraki en yoğun gün! Herkes akın ettiMersin'in Erdemli ilçesindeki tarihi ve turistik Kızkalesi, pandemi sonrasında en yoğun günlerini yaşıyor. Hissedilen sıcaklığın 35 dereceyi bulması sebebiyle vatandaşlar serinlemek için denize akın etti. Yerli turistlerin bölgeye gelmeye başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getiren turizmciler ise alınan tedbirlerle sorunsuz bir tatil yaşanacağında hemfikir.