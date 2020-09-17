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17.09.2020 - 19:41 |

Son dakika... Corona virüste artış sürüyor! Bakan Koca'dan çok kritik uyarı...

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 985 Covid-19 testi yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1372 oldu. 1143 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi.

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın.

Son dakika... Corona virüste artış sürüyor Bakan Kocadan çok kritik uyarı...

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