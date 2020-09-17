Son dakika... Corona virüste artış sürüyor! Bakan Koca'dan çok kritik uyarı...

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın.



