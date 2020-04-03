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03.04.2020 - 10:57 | | DHA - İHA

Son dakika! Corona virüsten hayatını kaybetti! İBB Basın Sözcüsü açıkladı

Gelen bir son dakika haberine göre; İBB iştiraklerinden İGDAŞ'ta çalışan Bengül Demirel corona virüsten hayatını kaybetti.

Son dakika! Corona virüsten hayatını kaybetti! İBB Basın Sözcüsü açıkladı

İGDAŞ'ın Maltepe Hizmet Binasında görevli Bengül Demirel korona virüs nedeniyle dün akşam hayatını kaybetti. Bengül Demirel'in 16 Mart tarihinde kronik rahatsızlığı nedeniyle izne ayrıldığı öğrenildi.

Acı haberi İBB Basın sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından duyurdu. Ongun yaptığı açıklamada, "İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik.

İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz" dedi.

Son dakika Corona virüsten hayatını kaybetti İBB Basın Sözcüsü açıkladı

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