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19.11.2020 - 11:30 | | DHA

Son dakika... Çorum'da damat dehşeti! Arabaya kurşun yağdırıp ev bastı

Son dakika gelen habere göre; Çorum'da Gencel K. (37), araçtan inen eşinin kardeşi Serkan Ö. (32) ile onun eşi ve çocuğunu, ardından da evini bastığı kayınvalidesi Gülizar Ö.’yü (64) tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Serkan Ö. hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan Gencel K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika... Çorum'da damat dehşeti! Arabaya kurşun yağdırıp ev bastı

Gece saatlerinde Gencel K., Bahçelievler Mahallesi Bahar 1’inci Cadde’de oturan eşinin kardeşi Serkan Ö.’nün evine gitti. Burada araçtan indiğini gördüğü Serkan Ö. ile eşi Alev Ö. (28) ve çocukları Güney Ö.’yü (3) gören Gencal K., tüfekle ateş etti. Saldırıda Serkan Ö. ile eşi ve oğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Gencel K., bu kez Çoraklık Bağları mevkiinde oturan kayınvalidesi Gülizar Ö.’nün evine gitti. Zili çalan Gencal K., kapı açılır açılmaz kayınvalidesini de tüfekle bacaklarından vurup, kaçtı. Gülizar Ö. de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan, başına isabet eden kurşunla yaralanan Serkan Ö., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

HER YERDE ARANIYOR

Alev Ö.'nün polise verdiği ifadesinde; eşi Serkan Ö.'nün kız kardeşinin bir süredir kayıp olduğu, eşi Gencel K.'nin de bu nedenle kendilerine saldırdığını söylediği belirtildi. Polis, Gencal K.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Iota Kasırgası yıkıp geçiyorYollar ve köprüler yıkıldı, havalimanındaki uçakların videosu sosyal medyayı sarstı. On binlerce insan evini terk etti, onlarca ölü var ve yetkililerin yaptığı yeni uyarı kıyamet habercisi gibi.
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