Son dakika... Covid-19 testi pozitif Ã§Ä±kan Ã§ift, camiden anons yaptÄ±rdÄ±

Samsun'da, 112 Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi bÃ¼nyesinde kurulan Ä°l ve Ä°lÃ§e SalgÄ±n Denetim Merkezlerinde gÃ¶revliler 'Covid-19' testi pozitif Ã§Ä±kan veya temaslÄ± olduÄŸu iÃ§in karantinada bulunan kiÅŸilerin pandemi kurallarÄ±na uyup uymadÄ±klarÄ±nÄ± denetliyor. 'Covid-19' testi pozitif Ã§Ä±kan hastalarÄ±n temaslÄ± olduÄŸu kiÅŸileri belirleyen ekip karantina sÃ¼reciÂ baÅŸlatÄ±yor. Karantinada olan vatandaÅŸlarÄ± ziyaret ederek karantinaya uyup uymadÄ±klarÄ±nÄ± kontrol eden ekipler, ilginÃ§ Ã¶rneklerle de karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor.



CAMÄ°DEN ANONS YAPTIRDILAR



Covid-19' testi pozitif Ã§Ä±kan veya temaslÄ± olduÄŸu iÃ§in karantinada bulunan bazÄ± vatandaÅŸlar yakÄ±nlarÄ±nÄ± bu durumdan korumak ve haberdar etmek iÃ§in ilginÃ§ yÃ¶ntemlere baÅŸvuruyor. TekkekÃ¶y ilÃ§esinde Covid-19 testi pozitif Ã§Ä±kan bir Ã§ift, cami hoparlÃ¶rÃ¼nden anons yaptÄ±rarak karantinada olduklarÄ±nÄ± ve evlerine ziyaretÃ§i kabul edemeyeceklerini duyurdu. BazÄ± vatandaÅŸlar ise evlerinin ve apartmanlarÄ±nÄ±n giriÅŸine pankartlar asarak karantinada olduklarÄ±nÄ± bildiriyor.Â



'Ä°LK Ã–NCE Ä°SÄ°M VERMÄ°YORLARDI'



Samsun 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Emin Demir,Â Ä°l ve Ä°lÃ§e SalgÄ±n Denetim Merkezlerinde gÃ¶revli mahalle ve iÅŸ yeri denetim ekiplerinin tam saha pres yaparak pozitifli veya temaslÄ± olan vatandaÅŸlarÄ±n evde kalmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in mÃ¼cadele verdiklerini sÃ¶yledi. Demir, "SalgÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n tek Ã§aresi bu. Kendisi pozitif veya temaslÄ± olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n evinde karantina sÃ¼recini geÃ§irmeleri gerekiyor. Kural ihlali yapan ve bunda Ä±srar eden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z yurtlarda karantina sÃ¼relerini geÃ§iriyor. AmacÄ±mÄ±z pozitif veya temaslÄ± vatandaÅŸÄ±n sokakta bir baÅŸka vatandaÅŸÄ±mÄ±za salgÄ±nÄ± bulaÅŸtÄ±rmasÄ±na engel olmak. Ä°lk baÅŸlarda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ã§ok yardÄ±mcÄ± deÄŸildi aÃ§Ä±kÃ§asÄ±. Kendisi pozitif olmuÅŸsa kÄ±zÄ± ile aynÄ± ortamda bulunmuÅŸsa bize bunu sÃ¶ylemiyor kÄ±zÄ±nÄ±n, komÅŸusunun ismini vermiyordu. Ama ÅŸu anda olay Ã¶yle hale geldi ki vatandaÅŸ bilinÃ§lendi. Her kim kendisini ziyaret ettiyse sÃ¶ylÃ¼yor hatta bazÄ±larÄ± abartÄ±yor selam vereni bile sÃ¶ylÃ¼yor" dedi.



EVLERÄ°N GÄ°RÅžÄ°NE PANKART ASIYORLAR



VatandaÅŸlarÄ±n bu konuda daha Ã§ok bilinÃ§lenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Demir, "Benim testim pozitif Ã§Ä±ktÄ± eve ziyaretÃ§i kabul etmiyorum' diye afiÅŸ asanlar var. TekkekÃ¶y'Ã¼n bir mahallesinde bir karÄ± kocanÄ±n 'Covid-19' testi pozitif Ã§Ä±kÄ±yor. Cami imamÄ±na sÃ¶yleyip, cami hoparlÃ¶rÃ¼nden anons yaptÄ±rÄ±p 'Benim testim pozitif Ã§Ä±ktÄ±, ÅŸu gÃ¼ne kadar evime ziyaret edilmemesini rica ederim' diye duyuru yaptÄ±rmÄ±ÅŸlar. BÃ¶yle gÃ¼zel Ã¶rneklerimiz de var. Evinin dÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ±na 'Bu evde pozitif vaka var ziyaretleri daha sonra yapmanÄ±z uygun olur' diye tarih yazanlar var. Kendisi pozitif olduÄŸu zaman Ã§ocuklarÄ±nÄ± haberdar edip ziyaretin kesilmesini talep edenler veya saÄŸlayanlar var. HalkÄ±mÄ±zda bir bilinÃ§ oluÅŸtu ama bunun daha da fazla yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Pozitifli olduÄŸunu bildiÄŸi halde dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kan birisi varsa vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n 112'yi aramalarÄ±nÄ± rica ediyoruz. Bu Ã§ok Ã¶nemli bir vatandaÅŸlÄ±k gÃ¶revidir. Akraban bu kÄ±rÄ±lÄ±r diye gÃ¶zetmememiz lazÄ±m, bunu herkesin yapmasÄ± gerekiyor. Devlete bunu bildirmek vatandaÅŸÄ±n asli vatandaÅŸlÄ±k gÃ¶revidir" diye konuÅŸtu.



