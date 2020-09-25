Son dakika... 'Cübbeli Ahmet' ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırmıştı.

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever, 'Cübbeli Ahmet'in ifade verdiğini belirterek, 'İfade vermesini bekliyorduk ancak buraya gelmedi. Dakikalar önce Emniyet'te özel bir birimde ifadesi alındı, bilgisine başvuruldu. Dakikalar önce Emniyet'ten ayrıldı' dedi.