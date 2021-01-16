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16.01.2021 - 10:15 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan BİP ve Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan bugünkü mesaisini paylaşarak, "Türkiye’nin daha da büyümesi, güçlenmesi, tam bağımsız ve müreffeh yarınlara emin adımlarla ilerlemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." mesajını iletti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan BİP ve Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan ve BİP'ten paylaşımda bulundu.

"Hafta sonunuzun mutlu ve huzurlu geçmesi en büyük temennim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul’dan Manisa’ya canlı bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Öğleden sonra saat 2’de başlayacak programla, Manisa’da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacağız. 

Enerji konusunun dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu böylesine kritik bir dönemde, bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak.

Türkiye’nin daha da büyümesi, güçlenmesi, tam bağımsız ve müreffeh yarınlara emin adımlarla ilerlemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 

Sizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum."

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