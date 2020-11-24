MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminde mucize şekilde kurtulan Ayda ile görüştü
ABONE OL
24.11.2020 - 21:01 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminde mucize şekilde kurtulan Ayda ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Ayda'nın babası Uğur Gezgin ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyerek hitap eden Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi.

Erdoğan, İzmir'e gerçekleştireceği ziyarette Ayda ve ailesiyle görüşmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mucize bebek Ayda ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı

Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

2020 KPSS Önlisans sonuçları bugün açıklanacak mı? ÖSYM KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu

2020 KPSS Önlisans sonuçları bugün açıklanacak mı? ÖSYM KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet