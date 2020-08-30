Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli olarak geliştirildi' dedi ve müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak bu toprakları ebedi vatanımız kılan büyük Zafer'e de aynı samimiyetle aynı heyecanla sahip çıkıyoruz." dedi.

Erdoğan, Roketsan Lalahan Yerleşkesi'nde düzenlenen Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi açılış törenindeki konuşmasına Roketsan çalışanları ve tüm milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ederek başladı.

Cumhuriyetin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle yad eden ve aziz şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"30 Ağustos 'Ya istiklal ya izmihlal' tercihi ile baş başa bırakılan bir milletin bağımsızlığı ve şerefi için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. 98 yıl önce her türlü yokluk, yoksulluk, imkansızlığa rağmen şehitlerimizin destansı mücadeleleri ve mübarek kanlarıyla kazanılan bu zaferi biz de manasına uygun şekilde kutluyoruz. Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan büyük Zafer'e de aynı samimiyetle aynı heyecanla sahip çıkıyoruz.

Malazgirt ne kadar bizimse İstanbul'un fethi ne kadar bizimse Çanakkale de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar da Sakarya da bizimdir. Bu zaferlerin hepsi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla bu topraklara vurduğumuz birer mühürdür. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda sembolleştirdiğimiz 2 bin 200 yılı aşkın devlet tarihimiz Selçuklu ve Osmanlı başta olmak üzere en büyük gurur ve güven kaynağımızdır."

Erdoğan, hepsi birbirinin devamı olan devletleri her kim diğerinin karşısına koyuyorsa "bu milleti ve tarihini tanımıyor" demek olduğuna dikkati çekerek, "Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak, diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar, bu ülke ile bağını koparmış zavallılardır. 2 bin 200 yılı aşan Türk tarih devletleri ile zaferleriyle mücadeleleriyle ricatleri ve yükselişleri ile bir bütündür." ifadesini kullandı.

"Zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun birliğine kast etmektir"

2023 yılında 100'üncü yaşı kutlanacak Türkiye Cumhuriyeti'nin "millet olarak bu topraklarda kurulan ilk değil en son devleti" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz hemen her konuyu istismar aracı haline getirenlerin asıl niyetlerini elbette biliyoruz. Bunların 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet gibi, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız. 30 Ağustos bahanesiyle tarihimize saldıranların, zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kast etmektir. Allah'a hamdolsun şimdiye kadar milletimiz bu oyunlara gelmemiş, ortak değerlerin istismar edilmesine asla fırsat vermemiştir. İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler gereken cevabı yine milletimizden alacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümünü savunma sanayisinin geldiği seviyeyi gösteren böyle anlamlı bir programda kutlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek, açılışını yaptıkları Roketsan Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesislerinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

"Zaferler işte bu eserlerle kutlanır, lafla değil. Eğer zafer diye bir kararlılığınız varsa bu eserleri dikersiniz." diyen Erdoğan, şu anda bunlarla bile henüz mutmain olmadıklarını, kendilerine çok daha iyileri, çok daha ileri eserler yakışacağını söyledi.

Bunları da yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, bu tesislerin hizmete kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumları ve Roketsan yönetimini gayretleri için şahsı ve Türk milleti adına tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin, istikballerine güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Hele hele ülkemiz gibi zorlu bir coğrafyada yer alan, bütün bu gelişmelere rağmen devletlerin, caydırıcı bir savunma sanayine sahip olmaları stratejik ve milli bir zorunluluktur. Biz mazisinde güçlü, yerli ve milli savunma sanayine sahip olan böyle bir gelenekten gelen bir milletiz." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın çizimlerini bizzat yaptığı Şahi Topları'nın 18 tonu bulan ağırlıklarıyla devrinin en gelişmiş silahlarından birisi olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Osmanlı tüfek üretiminde çok uzun yıllar boyunca, dünyanın önde gelen sanayilerinden birine sahip olmuştur. İkinci Abdülhamit Han'ın İstanbul'da kurduğu modern barut, fişek, top fabrikaları Cumhuriyet'e miras olarak kalmıştır. Cumhuriyet döneminde Kırıkkale başta olmak üzere Anadolu içlerine yayılan silah sanayinin gerisinde de yine güçlü bir birikim vardır." diye konuştu.

"Türkiye savunma sanayinde yurt dışına mahkum bırakılmıştır"

Erdoğan, Nuri Demirağ'ın Kayseri'de kurduğu uçak fabrikası, Nuri Killigil'in İstanbul'da kurduğu silah fabrikasının savunma sanayinin öncüleri olarak halen hafızalarda olduğunu dile getirerek, "Tüm bu kritik projeler, dönemin ufuksuz, vizyonsuz idarecileri tarafından sabote edilmiştir. Türkiye adeta kasıtlı ve bilinçli bir şekilde savunma sanayinde yurt dışına mahkum bırakılmıştır. Ülkemizin ilk uçak fabrikasının özellikle kapısına 1950 yılında kilit vuranlarla bugün bizi savunma sanayinde attığımız adımlardan dolayı eleştirenler, aynı sığ zihniyetin mensuplarıdır. Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir. Oysa Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş'a, Nuri Killigil'e sahip çıksaydı Türkiye, bugün savunma sanayinde bambaşka bir konumda olurdu.

Bırakın sahip çıkmayı, şayet bu projeler kasıtlı olarak engellenmeseydi bugün ülkemiz, silah sanayi ve havacılıkta dünyanın en güçlüleri arasında yer alırdı. Türk savunma sanayinin dikilmiş körpe fidanlarını budayanlar sadece kaynak ve zaman israfına sebep olmadılar, aynı zamanda bu milletin 60 senesini de çaldılar."

Son 18 yılda kayıpları telafi etmenin ve Türkiye'yi savunma alanında zirveye taşımanın mücadelesini verdiklerini belirten Erdoğan, "Adeta felç olmuş savunma sanayimizi yeniden ayağa kaldırdık. Ecdadın şanlı mirasından ilham alarak ülkemiz savunma sanayinin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lar seviyesine düşürdük." ifadelerini kullandı.

Yerlilik politikasına önem verdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendi imkanlarımız ile imal edebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan satın almama politikasıyla yerlilik oranlarımızı hep yükseğe taşıdık. 2002 yılında 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı 700'e yaklaştı. Nereden nereye... Sadece son beş senede 350 civarında yeni proje başlattık. 2002 yılında toplamda 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken bugün 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştık. Yine bu dönemde sektörde faaliyet gösteren firma sayımız 56'dan 1500'e ulaştı. Sektörün 2002 senesinde 1 milyar dolar olan cirosu 2019'da 11 milyar dolar rakamını yakaladı.

2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma havacılık ihracatı 2019 yılı itibarıyla 3 milyar doları geçti. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firmamız bulunuyor. Kara ve deniz araçlarında sadece ihtiyaçlarını karşılayan değil kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz."

Türk savunma sanayisi firmalarının gücü artıyor

Türk savunma sanayisi firmalarının dünya pazarındaki payının, sözü ve gücünün her geçen gün arttığını vurgulayan Erdoğan, "İHA, SiHA ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz." bilgisini verdi.

Kimseden izin almadan en zor sınır ötesi operasyonların bir bir başarıyla gerçekleştirildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ile güney sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu boşa çıkardık. DEAŞ belasını sınırlarımızdan tamamen uzaklaştırmakla kalmadık, bu örgüte en ağır darbeleri biz indirdik. Sadece sınırlarımız içinde değil Irak'ta ve Suriye'de de bölücü terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, teröristleri inlerinde buluyor ve imha ediyoruz." diye konuştu.

Suriye'den Irak'a, Libya'dan Doğu Akdeniz'e kadar bölgenin dört bir yanında hak ve hukuku kararlılıkla savunduklarını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm bu adımları atarken şu gerçeği de unutmuyoruz, 'Başarımızı daim kılmamız, çıtayı sürekli yukarıya taşımamıza bağlıdır.' Savunma sanayisi ataleti kabul etmeyen sürekli ve yüksek tempolu çalışmayı gerektiren bir sektördür. Savunma Sanayi Başkanlığına, paydaşlarına ve savunma sanayi kuruluşlarına bu noktada çok önemli vazifeler düşüyor. Savunma sanayisi alanında koordinasyon ve eş güdüm eksikliğine tahammülümüz yoktur. Özellikle kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla razı değiliz. Elimizdeki sınırlı kaynağı kendi savunma sanayimizi geliştirmek, güçlendirmek için kullanmak birinci önceliğimiz olmalıdır. Sektörümüzden azami derecede hassasiyet bekliyorum. İş birliği ve eş güdüm içinde çalışarak ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine taşıyacağınıza inanıyorum."

"Savunma projelerimiz başarıyla devam ediyor"

Merhum Turgut Özal'ın 1988 yılında kurduğu Roketsan'ın ürettiği silah ve mühimmatla, Mehmetçiğin en büyük destekçilerinden biri olduğunu anımsatan Erdoğan, "Roketsan bugün Bora, Khan, Atmaca, Cirit, Umtas, Omtas, L-Umtas füzeleri İHA'larımızın vurucu gücü Mam-L ve Mam-C akıllı mühimmatları, Sungur, Hisar ve Siper gibi hava savunma projelerimizi de başarıyla devam ettiriyor. Ağır sınıf torpido ve denizaltı savunma harbi roketi üzerinde çalışan Roketsan, Altay tankı ve Leopard 2A4 tanklarımızı zırh sistemleriyle donatıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk yerli deniz füzesi Atmaca

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli deniz füzesi Atmaca'ya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Atmaca 200 kilometreden fazla menzili ile denizin sadece birkaç metre üstünden giderek düşman unsurları tarafından radarla tespit edilemiyor. Belirlenen bir hedefe gönderilen Atmaca, o hedef hareket etse dahi takip ederek imha edebiliyor. Bu özellikleriyle Atmaca, ülkemizi dünyada gemisavar füzesi üretebilen 5 ülke arasına dahil etmiştir. Ordumuzun göz bebeği olan Atmaca'yı inşallah yıl sonu itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine katacağız. Birçok ülkenin Atmaca'ya ilgi duyması, satın almak bizim için görüşmeye başlaması da ayrıca gurur vericidir."