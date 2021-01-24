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24.01.2021 - 00:35 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya uğrayan Türk gemisinin kaptanı ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya uğrayan Türk gemisinin kaptanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.

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