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05.09.2020 - 14:45 | | DHA

Son dakika! Daha 18'indeydi! Boğazını keserek katletti

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Gaziosmanpaşa'da merkez Mahallesi'nde Azeri uyruklu Vüsal Oruçov dini nikahlı eşi 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü.

Son dakika! Daha 18'indeydi! Boğazını keserek katletti

Yaşadıkları evde Kaya'nın boğazını kesen Oruçov daha sonra olay yerinden kaçtı. Oruçov daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kadının olay yerine gelen annesi gözyaşlarına boğuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da kadın cinayetiGaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde Azeri uyruklu Vüsal Oruçov dini nikahlı eşi 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü. Yaşadıkları evde Kaya'nın boğazını kesen Oruçov daha sonra olay yerinden kaçtı. Oruçov daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kadının olay yerine gelen annesi gözyaşlarına boğuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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